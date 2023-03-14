إعادة فتح ميناء الغردقة وانتظام حركة الملاحة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية .

مواني البحر الأحمر

وأشار بيان هيئة مواني البحر الأحمر إلى أن مديري الموانى يقومون بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

جديد بالذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر أعلنت في وقت سابق لها إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرًا لسوء الأحوال الجومائية واضطراب حالة البحر، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

إغلاق ميناء الغردقة البحري

واتخذت هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات للتدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر و تقلبات الأحوال الجوية.