«النقل»: فتح حركة المرور على طريق بنها المنصورة

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، بيانًا بشأن تنظيم الحركة المرورية في المسافة من بنها حتى كفر شكر، التي جرى نهو تنفيذها بالمرحلة الأولى، من مشروع تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي بطول 70 كيلومترًا بعرض 4 حارات مرورية، ليتكامل مع الاتجاه القائم غرب الرياح التوفيقي بعرض 4 حارات مرورية.

فتح الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة

أوضحت الوزارة، أنه جرى فتح الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى كفر شكر، ليعمل كاتجاه مروري للقادم من بنها والطريق الدائري الإقليمي، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والمتجه الى المنصورة وشمال الدلتا والطريق الدولي الساحلي على أن يستخدم البر الغربي للرياح التوفيقي «الطريق القائم»، في المسافة من كفر شكر حتى بنها لخدمة الحركة المرورية القادمة من المنصورة والمتجهه إلى القاهرة، مرورًا ببنها والطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وتتكامل الحركة المرورية بين اتجاهي المرور للبر الشرقي والغربي، من خلال عدد من الكباري السطحية في هذه المسافة، وهي كباري «بنها السطحي - جمجرة السطحي - أسنيت السطحي - كفر شكر السطحي»، التي تستخدم كدورانات للخلف لخدمة المناطق السكانية والزراعية المتاخمة للرياح التوفيقي على جهتيه الشرقية والغربية.

وسائل تأمين سلامة المرور

ونفذت الهيئة العامة للطرق والكباري، جميع وسائل تأمين سلامة المرور، التي اشتملت على العلامات المرورية والتخطيط السطحي للطريق، ووضع علامات إرشادية لمستخدمي الطريق وسائقي المركبات باتجاهات المرور الصحيحة على البرين الشرقي والغربي.

جرى التنسيق مع محافظة القليوبية والإدارة العامة للمرور، لمنع سير المركبات عكس الاتجاه في هذه المسافة من البرين الشرقي والغربي، وتطبيق غرامة السير عكس الاتجاه على المخالفين