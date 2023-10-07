مساعد وزير الخارجية الأسبق: الاستفزازات الإسرائيلية سبب أحداث غزة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ ما يجري الآن على الأراضي المحتلة هو تطور طبيعي نتيجة الجمود السياسي واستفزازات الجانب الإسرائيلي والحكومة اليمينية المتطرفة، التي لم تدخر جهداً عبر الشهور الماضية للقيام بعمليات استفزازية، فضلاً عن تسليط المستوطنين على أبناء شعبنا في الضفة وغزة والتعدي على المقدسات الإسلامية.

حجازي: ما يحدث نتيجة سياسة حكومة إسرائيلية متطرفة

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ غياب الأفق السياسي وسياسة حكومة إسرائيلية متطرفة لا تبحث عن حلول، وتوغلات للمستوطنين وسقوط شهداء بعدد 256 خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، جميعها أمور تقود لإنفجار الأوضاع على هذا النحو.

تفجر الأوضاع سببه الممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أنَّه على الحكومة الاسرائيلية إدراك أن الممارسات العنيفة واقتحام المدن الفلسطينية وغياب الأفق السياسي، كان سببا رئيسيا في تفجر الأوضاع، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة أحداث صعبة على الجانب الفلسطيني: «نحن أمام أيام صعبة ستمر على الداخل الفلسطيني وأبناء شعبنا في غزة والضفة».