أحداث فلسطين.. قصف إسرائيلي مكثف على غزة واستشهاد 161 فلسطينياً

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، ارتفاع أعداد المصابين الإسرائيليين إلى 908 أشخاص، في مستجدات أحداث فلسطين.

مستجدات أحداث فلسطين

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» قد أفادت في نبأ عاجل قبل قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعمال القصف المكثفة على قطاع غزة الفلسطيني، بعد ظهر اليوم السبت، باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة، وسط مستجدات لأحداث فلسطين.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، إلى استشهاد 161 فلسطينياً، وإصابة 931 آخرين، في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على قطاع غزة، بحسب نبأ عاجل على «القاهرة الإخبارية».

تطور لأحداث فلسطين

وفي تطور لأحداث فلسطين، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إلى وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري، مذكراً بما سبق أن حذر منه مراراً من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة، يعد بمثابة «قنبلة موقوتة» تحرم المنطقة من أي فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.

اتصالات دبلوماسية بسبب أحداث فلسطين

في إطار الاتصالات بسبب أحداث فلسطين التي يجريها سامح شكري، وزير الخارجية، منذ الصباح الباكر لاحتواء التصعيد الراهن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، صرَّح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، في مسعى يستهدف تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، لا سيما في ظل عضوية البلدين في صيغة ميونيخ بشأن دعم جهود السلام.