50 عاما نصر مبين.. تداعيات أكتوبر في الخارج: «صدمة.. واعتراف.. ونصر» (ملف خاص)

لم يكن حدثاً عادياً تقرر وسائل الإعلام نقله من عدمه، إنما شكل فارقاً فى السياسة الخارجية، بدد مفاهيم رُسِّخت فى الأذهان، وأعاد ترتيب موازين القوى العالمية، ووضع مصر فى مكانتها الحقيقية، لتلقى كامل التقدير والاحترام.

منذ السادس من أكتوبر لم تُرفع الأقلام ولم تجف الصحف، إنما انطلقت المانشيتات تشيد بالعسكرية المصرية، وتفضح الهزيمة الإسرائيلية، وتنقل للعالم مشهداً فارقاً يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، بما فى ذلك الإعلام الإسرائيلى، الذى اعترف بالهزيمة، ووجه أصابع الاتهام إلى المتسببين فيها، قبل أن تتغير التوجهات فيما بعد، وتبدأ محاولات تزييف الحقائق.

الحديث عن ملحمة أكتوبر لا يكتمل إلا بنقل المشهد العالمى، فإن كانت الصورة فى الداخل ملهمة وناصعة البياض، فقد كانت فى الخارج كاشفة وفارقة، وحاولت «الوطن» نقلها فى السطور التالية، لتكتمل فرحة ٥٠ سنة نصر.