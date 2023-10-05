«إكسترا نيوز» تستعرض أهم محطات نصر أكتوبر العظيم

استعرض الإعلامي شادي شاش، أهم محطات نصر أكتوبر العظيم، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر.

وقال «شاش»: «انتصار السادس من أكتوبر لم يكن محل صدفة ولكنه تحقق نتيجة تخطيط حكيم من القيادة السياسية والعسكرية التي وضعت خطة للخداع الاستراتيجي عن طريق إخفاء أي علامات للاستعداد للحرب، واستمرار وضع اللا حرب واللا سلم بهدف تعويض التقدم التكنولوجي والتسليحي الإسرائيلي على الجبهة».

ليلة العبور في 5 أكتوبر 1973

وأضاف: «لم تتوقف القوات المسلحة عن تحضيراتها حتى ليلة العبور في 5 أكتوبر 1973 عندما انطلق 31 مقاتلا من القوات البحرية ومجموعة من القوات الخاصة غوصا في قناة السويس نحو الضفة الشرقية لسد فتحات المواسير وقطع الإنذار قبل عبور القوات بساعات».

وتابع: «بدأت مصر الحرب في الثانية ظهرا من يوم 6 أكتوبر، بضربة جوية تشكلت من 222 طائرة مقاتلة عبر قناة السويس، وبدأت عمليات عبور المجموعات اقتناص الدبابات قناة السويس بهدف تدمير دبابات العدو ومنعها من التدخل في عمليات عبور القوات الرئيسية».

مصر تحقق النصر خلال 6 ساعات

وواصل: «وفي تمام الساعة 2 و20 دقيقة، أتمت المدفعية القصفة الأولى لمدة 15 دقيقة، وفي توقيت القصفة الثانية بدأت موجات العبور الأولى من المشاه في القوارب الخشبية»، متابعا: «مع موجات عبور المشاه، كانت قوات سلاح المهندسين تقوم بفتح ثغرات في الساتر الترابي لخط بارليف، ومن ثم نجحت مصر في تحقيق النصر حيث تم اختراق خط بارليف خلال 6 ساعات فقط من بداية المعركة».