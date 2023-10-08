قصر خيالي أعلى ناطحة سحاب في الهند.. نسخة من البيت الأبيض وسعره لا يصدق

لا يتسع المكان فوق ناطحات السحاب سوى للنوادي أو حمامات السباحة كما يظهر في العديد من أفلام السينما؛ لكن في الهند قرر فيجاي ماليا نجل أحد رجال الأعمال بناء قصر خيالي نسخة في تصميمه من البيت الأبيض الأمريكي، وبسبب تركيبته الجمالية يجذب كل من يمر بالقرب من المنطقة الموجود بها، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

قصر على ناطحة سحاب

على عكس المتوقع قرر ابن أحد رجال الأعمال في الهند بناء قصر خيالي فوق ناطحة سحاب في مدينة بنجالور الهندية، ما جعله يجذب الإنتباه لكل من يمر بجانبه أو يراه، بسبب تركيبته الجمالية والفخمة، إذ تم تصميمة نسخة طبق الأصل من البيت الأبيض، فهو مكون من طابقين، ويقع على ارتفاع 400 قدم، على قمة أبراج كينجفيشر ويغطي مساحة قدرها 40 ألف متر مربع، والقصر ملك رجل الأعمال الهندي فيجاي ماليا، نجل مؤسس مجموعة United Breweries Group فيتال مالاي، الذى غادر الهند في مارس 2016.

تكلفة القصر ومواصفاته

ويقع القصر الذي تبلغ تكلفته 20 مليون دولار أعلى ناطحة سحاب في منطقة التجزئة والمكاتب الفاخرة UB City، وقد تم بناؤه على قطعة أرض مساحتها 4.5 فدان، وغادر صاحبه الهند في مارس 2016 بسبب خلافات وأزمات مالية، أما شكله فهو بناء ضخم له أعمده كثيرة وطراز مماثل للبيت الأبيض الأمريكي لكن بممزيات خاصة.

ويتميز القصر، بحديقته الواسعة، المكسوة بالأشجار الكبيرة والتي تحيط بالقصر من كل مكان، ويحتوي على وسائل رفاهية للمالك الشاب الذي تركه هاربًا بعيدًا عن البلاد بسبب القضايا والخلافات التي تلاحقة.

ماذا يضم القصر من الداخل؟

يحتوي القصر من الداخل على مسبحان أحدهم داخلي مدفأ للشتاء، ومسبح آخرعلى مساحة كبيرة جدًا في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مهبط للطائرات على السطح، ووسائل راحة مختلفة، أما مواصفات ناطحة السحاب التي شيد عليها القصر فهي مكونة من 34 طابقًا سكنيًا وحوالي 81 شقة في ثلاث بنايات، وتحيط بها بنايات سكنية مختلفة لكنها الأعلى بين جميع البنايات الموجودة.