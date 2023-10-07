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قصر ثقافة السينما ينعى الفنان محمد بطاوي عضو فرقة السامر

كتب:

إلهام الكردوسي
01:07 م | السبت 07 أكتوبر 2023
محمد بطاوي

محمد بطاوي

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الفنان الرحل محمد بطاوي، الذي رحل صباح اليوم بصورة مفاجئة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

وقالت الإدارة في بيان صحفي عبر «فيسبوك»: تنعى الإدارة المركزية للشؤون الفنية رئيسًا ومديري عموم ومديرين وجميع العاملين بها الزميل الفنان محمد بطاوي عضو فرقة السامر الذي وافته المنية فجر اليوم، طالبين المغفرة له ولأهله الصبر والسلوان.

معلومات عن الفنان محمد بطاوي

يذكر أن محمد بطاوي قدم أول أعماله في المسلسل «الإمام الشافعي» من إنتاج عام 2007، كما التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 2018، وانضم إلى فرقة «‎تياترو مصر» المسرحية بالإضافة إلى فرقة «السامر» التابعة لقصور الثقافة.

وقدم محمد بطاوي أدوارا في عدد من المسلسلات من بينها: الجزء العاشر من «راجل وست ستات»، و«خلصانة بشياكة»، «سك على أخواتك» بالإضافة إلى مسلسل «بـ 100 وش»، و «ليه لأ».

كما شارك الراحل في الدراما الرمضانية 2023 بمجموعة من الأعمال منها «1000 حمد الله ع السلامة»، بالإضافة إلى «حضرة العمدة».

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