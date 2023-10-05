معلومات عن علي باشا إبراهيم مؤسس نقابة الأطباء.. أول عميد لـ«طب قصر العيني»

تستعد نقابة الأطباء في الفترة الحالية؛ لإجراء انتخابات التجديد النصفي 2023، واستقبال نقيبها الـ19، ويعتبر الدكتور علي باشا إبراهيم هو أول نقيب للأطباء وهو مؤسس تلك النقابة في مصر، وفي السطور التالية نرصد معلومات عنه.

يعتبر الدكتور علي باشا إبراهيم من أوائل الجراحين في مصر، كما أنه أول عميد لكلية طب القصر العيني، ولد في الإسكندرية 10 من أكتوبر 1880، وكانت والدته هي البطل الحقيقي في القصة، إذ طُلقت من زوجها بعد شهور قليلة من زواجهما، ووضعت ابنها وهي مطلقة.

التحق علي باشا إبراهيم بكلية طب القصر العيني بعد أن أتم دراسته في المدرسة، وتخرج في الكلية في عام 1906، وعمل طبيبًا مقيمًا في المستشفى، إلى أن انتقل إلى محطة جديدة من محطات حياته، ودرس الجراحة في باريس، وتخرج في جامعة باريس في 1910.

تأسيس نقابة الأطباء

بعد تخرجه عاد لمصر مرة أخرى، وعمل مدرسا في كلية طب القصر العيني، وبعدها انتقل إلى مستشفى قصر العيني حتى أصبح رئيسا لقسم الجراحة بها، وشهدت سنة 1929 تعيين أول عميد مصري لكلية طب قصر العيني، حين تم انتخاب الدكتور علي باشا إبراهيم لهذا المنصب حينها، وفي 1940 شغل منصب وزير الصحة، واستمر في عمله بذلك المنصب بداية من 28 يونيو 1940 إلى 30 يوليو 1941.

ساهم بشكل كبير في تطوير التعليم الطبي في مصر، وعمل على تأسيس نقابة لأطباء مصر، كما أنه أسس مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة، والجمعية الطبية المصرية، وكان أحد دعاة النهضة الطبية في مصر، فترك بصمة واضحة في مجال الطب والصحة في مصر، وجاءت وفاته في 28 يناير 1947، وكان حينها يبلغ من العمر 66 عاما.