قصر ثقافة العريش ينظم احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

شهد قصر ثقافة العريش، احتفالية فنية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة، المقام ضمن مشروع «أهل مصر»، المقام برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار «يهمنا الإنسان» حتى يوم 13 من الشهر الحالي.

وفي كلمتها توجهت الدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، بالشكر للواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ولجميع الجهات المعنية من داخل وزارة الثقافة وخارجها لتنظيم الملتقى على أرض العريش.

وأضافت أن عملية تطهير سيناء تعد من أهم الانتصارات، إلى جانب نصر أكتوبر 1973 وها نحن أصبحنا نعيش اللحظة الراهنة في أمان دون خوف أو قلق.

من ناحيته رحّب اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس مكتب محافظ شمال سيناء، بالحضور والمشاركين، ناقلا تحيات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للجميع، وعن نصر أكتوبر قال «شرف لنا جميعا أن تدرس حرب أكتوبر فى جميع المعاهد العسكرية فى العالم»، موضحاً كيف تخطى الجيش المصري عقبة خط بارليف والنقاط الحصينة على القناة، ليختتم حديثه قائلا «الوطن غال ولابد من الدفاع عنه.. تحية تقدير واحترام لجيشنا العظيم».

وقال المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر: يتحدث الناس عن حرب أكتوبر على أنها حرب الكرامة، والجملة تمر ولا يتوقف أحد عندها، ولكن فكرة الكرامة متأصلة لدى المصريين، مشيرا إلى مقولة الملكة إياح حتب لابنها الملك أحمس عند محاربة الهكسوس «عد بالنصر أو لا تعد».

وأكد أن هذه الجملة رددتها أمهات الجنود المصريين في حرب أكتوبر وغالبا هن لا يعرفونها، وهذا ما يؤكد أن الكرامة متأصلة لدى المصريين.

السيد: الشعب المصري لا يقبل بالهزيمة

وأضاف «السيد» أن الشعب المصري لا يقبل بالهزيمة، ويسعى دائما إلى النصر فنجد مثلا أغنية «شايلين في ايدينا سلاح» تم كتابتها بعد نكسة ١٩٦٧ وليست عقب حرب أكتوبر، فالمصري يسعى دائما إلى النصر بدءا من عهد المصريين القدماء وحتى اللحظة الراهنة التي نحتفل خلالها باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد. عقب الكلمات توالت الفقرات الفنية، وتغنت فرقة العريش للموسيقى العربية بباقة متميزة من الأغانى الوطنية منها «عظيمة يا مصر، احلف بسماها وبترابها، احنا الشعب، بالأحضان»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية مجموعة متنوعة التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السيناوي أشهرها «الدبكة، الدحية» هذا إلى جانب فاصل غنائي قدمه أحمد حسن.

وتضمن الحفل افتتاح معرض فني تحت عنوان «نغمات النصر» اشتمل على عدد من اللوحات التي تعكس ذكرى النصر العظيم.

ورش متنوعة ضمن مشروع «أهل مصر»

هذا ودشنت الورش المتنوعة المقامة ضمن فعاليات الملتقى ومنها ورشة القصة القصيرة للدكتور ناصر مهران، ورشة الجلود تنفيذ هبة فرج، الحلي والإكسسوارات لداليا حسن، إعادة التدوير تنفيذ د. شيماء المهدي، الأزياء الشعبية التراثية إشراف د. سنية خضر، ورشة الخيامية لعماد عاشور، ورشة المكرمية لشيرين محمد، وورشة التراث السيناوي لمنال أحمد.

ويعد مشروع «أهل مصر» أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة شمال سيناء. والهدف العام للمشروع هو التعريف بالثقافة المحلية وتراث محافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية، ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن.