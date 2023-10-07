لماذا يجب منع الأطفال من استخدام الهاتف قبل النوم.. «الصحة» توضح أمورا مهمة

يعتاد الكثيرون من الأطفال استخدام الأجهزة الإلكترونية بصورة مبالغ فيها، سواء أمام الأمهات أو بعيدا عنهم، إلا أن العديد من الجهات الصحية توصي بالحد من استخدام الأطفال الأجهزة الإلكترونية لما تسببه من خطورة على صحتهم.

وفي هذا الإطار، نصحت هيئة الدواء أولياء الأمور ​بالحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية للحصول على عام دراسي مثمر، وأوصت بتحديد الوقت المخصص للترفيه بالهواتف، مشيرة إلى أنه ينبغي وضع الخطط والقواعد المتعلقة به أثناء العام الدراسي، والاتفاق مع الطالب عليها قبل بدء الدراسة.

سبب تحذير الأطفال من استخدام الهواتف قبل النوم

وحذرت هيئة الدواء المصرية الأمهات والأطفال من استخدام الهواتف المحمولة قبل النوم بساعة أو بنصف ساعة على الأقل، مشيرة إلى أنها تسبب في جعل النوم أكثر صعوبة، لذا نصحت بالحد من استخدام الهواتف قبل النوم.

وتنبحث العديد من الدراسات والأبحاث العلمية تأثير الهواتف المحمولة على الأطفال، وخاصة نمو مخ الأطفال، حيث تؤثر موجات الراديو الصادرة عن أجهزة الهواتف المحولة على الصحة، وتوجد احتمالية لإصابتها الكبار والبالغين بسرطان المخ، بحسب الوكالة الألمانية «دويتش فيله».

دراسات تحذر الأطفال من استخدام الهواتف

وأظهرت نتائج دراسة أخرى أن ما يقارب 23% من الشباب ظهرت عليهم أعراض اضطرابات استخدام الهاتف الذكي أو ما يعرف بـ«PSU» المرتبط بمسألة الإدمان، مثل الشعور بالقلق العارم حين لا يكون الهاتف متاحا، أو حينما يؤدي وجود الجهاز إلى إهمال الشخص لباقي الأنشطة الأخرى، وهناك علاقة بين اضطراب استخدام الهاتف الذكي والقلق والإرهاق وقلة النوم، فضلا عن المزاج المكتئب.

ولم يحدد الباحثون ما إذا كانت الهواتف هي التي تسبب الإدمان أم إن بعض التطبيقات هي المسؤولة عن ذلك، لكنهم ذكروا أنه ثمة حاجة إلى توعية الناس بشأن استخدام الأطفال والشباب للهواتف الذكية، وعلى الآباء أن يعرفوا الوقت المناسب لأبنائهم، أثناء استخدام الهواتف الذكية.