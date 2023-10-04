«لا تنزعجوا من رسائل تفجر الهواتف».. اختبار هام لنظام الطوارئ بأمريكا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأنباء حول تعطل الإنترنت في مختلف أنحاء العالم خلال شهر أكتوبر الجاري، وبدأ كثيرون يتحدثون عن مؤامرة كونية، وعن تحكم بعض الدول، التي تمتلك صناعة التكنولوجيا، في الكوكب.

اختبار هام لنظام الطوارئ بأمريكا

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول نية الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ولجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، في الولايات المتحدة الأمريكية، إجراء اختبار على مستوى الولايات لنظام تنبيه الطوارئ، وتنبيهات الطوارئ اللاسلكية، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر.

وبموجب هذا الاختبار المفاجئ، تعمل الوكالة الفيدرالية على إرسال التنبيهات مرة واحدة على مدار نصف ساعة، بدءًا من حوالي الساعة 11:20 صباحًا، وبالفعل تلقى البعض رسالة مزعجة تقول إنه «على الأشخاص ألا ينزعجوا إذا انفجرت الهواتف وأجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة البيانات في وقت واحد».

مغزى الرسالة التحذيرية

وأمام حالة القلق التي انتابت البعض، كشف بيان الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أنه سيتم تلقي رسالة أخرى على جميع الهواتف المحمولة، تقول: «هذا اختبار لنظام إنذار الطوارئ اللاسلكي الوطني، ليست هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء، شكراً لك».

تعليق من دولة الإمارات

في الوقت نفسه، نفت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الأنباء المتدوالة عن قطع خدمة الإنترنت عالمياً خلال أيام، وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر».

وأضافت الهيئة الإماراتية أنه من الضروري استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.