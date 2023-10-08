أستاذ علوم سياسية: نشهد توجه عالمي نحو الواقعية وتغليب المصالح المشتركة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ تغليب المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة من الأحداث الجارية، هي السمة السائدة لتوجهات السياسة الخارجية للدول في الوقت الراهن، لافتا إلى أنَّ معادلات كبيرة تتشكل في الإقليم حتى قبل التقارب السعودي الإيراني.

فهمي: تطور مسار العلاقات العربية الإقليمية في إطار تغيرات دولية

وأضاف «فهمي»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «dmc»، أنه على مستوى مصر وتركيا وإيران، فإن هناك تقلبات حدثت، وتطورات في مسار العلاقات العربية الإقليمية من جانب، والعربية الدولية من جانب آخر، فالولايات المتحدة على سبيل المثال، تراقب وتشاهد ما يجري، لكن تبقى هناك لغة واقعية يمكن تسميتها بالواقعية والرشادة السياسية، قفزا على المشكلات.

من المبكر القول بأن ما يجري بالإقليم ارتدادات للعالم المحيط

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنَّه من المبكر القول إن كل ما يجري بالأقليم، ما هو إلا ارتدادات، سواء إيجابية أو سلبية، وهناك تقييم للعلاقات السعودية الإيرانية حول قضايا الإقليم، وما يجري بين البلدين، بمعنى ليست إيران والسعودية بمعزل عن التأثيرات على الإقليم.