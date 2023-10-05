السعودية وروسيا تقرران خفض الإنتاج.. ماذا يحدث في أسواق النفط العالمية؟

قفز خام برنت إلى مستوى 100 دولار للبرميل، ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022، رغم أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية، بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ومن ضعف النمو الاقتصادي.

تخفيضات «أوبك+» ضرورية لتحقيق الاستقرار

وأعلنت السعودية، في وقت سابق أمس الأربعاء، أنها ستواصل خفضاً طوعياً قدره مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2023، وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي يرأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الشهر الماضي، إن تخفيضات «أوبك+» ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، وليس هناك استهداف للأسعار، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».

روسيا تخفض الإنتاج طوعاً

كما أعلنت روسيا أنها ستبقي على الخفض الطوعي للصادرات، بمقدار 300 ألف برميل يومياً، حتى نهاية ديسمبر، وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أن تخفيض السعودية وروسيا للإنتاج بشكل مشترك، ساعد في تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.

وأبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لـ«أوبك+» على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة بدون تغيير، وجاء في بيان أصدرته أوبك بعد الاجتماع، أن اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب.