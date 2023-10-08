بعد تأجيله.. المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يستكمل إجراءات الكشف الطبي اليوم

يستكمل فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي، باقي إجراءات الكشف الطبي اليوم، بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، في الساعة 10 مساء، بعد التأجيل المفاجئ أمس، إذ كان من المقرر أن يجريه بالمجالس الطبية المتخصصة.

الحزب المصري الديمقراطي

قالت منى الشماخ، المتحدث باسم الحزب المصري الديمقراطي، إنه من المقرر أن يستكمل المرشح الرئاسي المحتمل باقي إجراءات الكشف الطبي اليوم، باعتباره من الإجراءات المهمة للتقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إعلانه عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تنطلق 1 ديسمبر 2023، بعد موافقة من الهيئة العليا الحزبية.