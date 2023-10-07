المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يستكمل إجراءات الكشف الطبي اليوم

يستكمل اليوم السبت المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إجراءات الكشف الطبي في المجالس الطبية المتخصصة، لاستكمال أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، وهو أحد أهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكان المرشح الرئاسي فريد زهران، بدأ إجراءات الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، واستكمل الكشف الطبي الخميس 5 أكتوبر، ليعلن غدًا، استكمال الإجراءات النهائية في المجالس الطبية المتخصصة.

فريد زهران يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلن زهران، عزمه الترشح في انتخابات رئاسة جمهورية 2024، بدعم من الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وعدد من الأحزاب الأخرى في مقدمتها حزب العدل.

فريد زهران يدشن حملته الانتخابية

ودشن الدكتور فريد زهران، حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي 3 أكتوبر، موضحًا أن بداية التحرر تأتي بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تعكس إرادة الناس.

وكان المرشح الرئاسي فريد زهران، حصل على تزكيات من أعضاء البرلمان، تدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت 20 تزكية، وهو العدد المطلوب ضمن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.