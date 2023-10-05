المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران ينتهي من إجراءات الكشف الطبي

أنهى المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، اليوم الخميس، إجراءات الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، اللازمة لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

«زهران» يعلن عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة

وأعلن «زهران» عزمه الترشح في انتخابات رئاسة جمهورية 2024، بدعم من الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وعدد من الأحزاب الأخرى في مقدمتها حزب العدل.

ودشن الدكتور فريد زهران حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي 3 أكتوبر، موضحا أن بداية التحرر تأتي بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، تعكس إرادة الناس.

وحصل الدكتور فريد زهران على تزكيات من أعضاء البرلمان، تدعم ترشحه في انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بالبرلمان، وشملت التزكيات نواب الحزب المصري الديمقراطي، ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى ومستقلين.