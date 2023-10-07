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المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران: نتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني

كتب:

سهيلة هاني
03:57 م | السبت 07 أكتوبر 2023
المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران

المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران

يتابع فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، التطورات السريعة للمواجهات بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأكد «زهران»، في بيان، اليوم السبت، أن مقاومة الاحتلال حق كفلته كل الشرائع الدولية، وأن إسرائيل وجيشها المحتل وحكومتها اليمينية المتشددة تمارس جرائم متكررة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من خلال جرائم القتل خارج القانون والتهجير القسري والاستيطان وخرق كافة الاتفاقات الدولية الممثلة في قرارات الأمم المتحدة.

تضامن مع الشعب الفلسطيني

وأعلن تضامنه الكامل مع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، ويطالب السلطات والشعوب العربية وكل الشعوب والحكومات من أصحاب الضمائر الحية بالتعاون والتدخل لحماية الشعب الفلسطيني الباسل والأعزل من انتقام آلة الغطرسة العسكرية الإسرائيلية.

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