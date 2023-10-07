الفنان التشكيلي أحمد نوار لـ«الشاهد»: لوحة المقاتل المصري أدخلتني الجيش

قال الدكتور أحمد نوار، الفنان التشكيلي، إن التحاقه بالجيش كان صدمة له، لكنها صدمة إيجابية، موضحًا أنه لم يصل إليه إخطار للانضمام للقوات المسلحة، لكنه تفاجأ بالقرار عندما توجه لمنطقة التجنيد للحصول على إذن سفر.

نوار: الجائزة الأولى للوحة عن المقاتل المصري بعد 1967 نقلت فيها إحساسي

وأضاف «نوار»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد»، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «كنت رسمت لوحة عن المقاتل المصري بعد 1967، نقلت فيها إحساسي ورؤيتي، واشتركت بيها في مسابقة دولية في إسبانيا وحصدت الجائزة الأولى على العالم».

الحكومة الإسبانية أعطتني منحة للدراسة 4 سنوات

وتابع الفنان التشكيلي، أنَّ الحكومة الإسبانية أعطتني منحة للدراسة 4 سنوات، وفور بدئي إجراءات السفر: «قالوا لازم موافقة القوات المسلحة، وكنت معيد عندي تأجيل حتى سن 27، وكان عمري 22، سافرت إسكندرية منطقة التجنيد، فنظر لي الموظف ابتسامة خفيفة، وقال لي ياريت حضرت قبل 4 أيام، لأنه صدر قرار بمنع السفر، وقال لي أنت بقيت جندي في القوات المسلحة، هتكشف وتأخذ رقم، بعد عدة ساعات بقيت عسكري».