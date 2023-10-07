أحمد نوار يكشف لـ«الشاهد» كيف ساعده الفن في قنص الإسرائيليين بحرب الاستنزاف

قال الدكتور أحمد نوار، الفنان التشكيلي، إنه نجح في قنص 15 إسرائيليا خلال سنة ونصف، منذ بداية تجنيده كقناص، وحتى وقف إطلاق النار في سبتمبر سنة 1970.

نوار: ذكاء العدو في أعمال التمويه والخداع

وأضاف «نوار»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «كل مرة كانت حالة مميزة، لأن العدو ذكي جدًا في أعمال التمويه والخداع، كل يوم يطوروا أنفسهم في التمويه، خاصة تمويه القناصة، في البداية القناصة مكشوفة، لما بدأت أكتشفهم بدأوا يعملوا تمويه».

دراسة الظل والنور ومهارات القناص في الاختفاء

وتابع الفنان التشكيلي: «كان القناص في البداية يتحرك في ملجأ وفوق شباك تمويه، ولأني فنان، ودارس الظل والنور، كنت أرى رأس القناص وبندقيته، وبالتالي تمكنت من إصابة الهدف تحت شبكة، فغيروا التمويه خلال 24 ساعة، وأحضروا مخلفات، براميل كبيرة، وألواح خشب وحديد، وغطوها بشباك».

ولفت إلى أن أحد القناصة الإسرائيلية دخل في برميل، وكانت الشمس خلفه، مردفا: «كان ظاهر داخل البرميل في دائرة مضيئة مثل خيال الظل، أصابت هدف داخل البرميل، وكان كل ما أكتشف نوع من التمويه، ويغيروا التمويه، حتى انتهوا».