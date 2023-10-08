الشاعر محمد العسيري: هذه الأغنيات استهدفت شحن الروح المعنوية وكسر حالة الإحباط بعد 67

قال الكاتب الصحفي والشاعر محمد العسيري، إنَّ المطرب الرائع الذي كان فرس الرهان لمرحلة ما بعد هزيمة 67، هو محمد حمام، بجانب عبد الحليم حافظ، الذين أنتجوا لنا مجموعة أغنيات حماسية مهمة، أبرزها: «يا بيوت السويس، والمنارة، ومدوا الخطاوي»، وكانت بالتعاون مع الملحن بليغ حمدي.

وأوضح «العسيري» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم» مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، كما كانت هناك تجارب مهمة أخرى، متمثلة في سيد مكاوي وصلاح جاهين أجريا تجربة رائعة، وفؤاد حداد أجرى تجربة المسحراتي، التي قصد منها أن يستنهض الهمم، ويقول للناس «اصحوا»، وفرقة النهار لمحمد نوح بـ«مدد مدد».

العسيري: الأغاني تضمنت إشارات حماسية تستحث الشعب على الاستعداد للمعركة

وأضاف أن ناتج هذه الخلطة: «هنحارب، شدي حيلك»، بجانب حفلات المجهود الحربي من حليم وأم كلثوم، «لفوا القطر المصري، حتى أن عمر الجيزاوي كان بيغني على الجبهة للجنود، وعمل أغنية البندقية من كلام الأبنودي، حتى شريفة فاضل والعديدين ذهبوا للجبهة، وغنوا ودعموا المجهود الحربي»، وجمعوا التبرعات، بهدف التأكيد على فكرة «هنحارب».

سعاد حسني غنت شعار «ناصر»: «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»

وتابع الشاعر محمد العسيري، أنَّ «عبد الناصر» عندما أطلق شعار «ما أخذ بالقوة.. لا يسترد إلا بالقوة»، حوله «جاهين» إلى قصيدة نشرت في مجلة تم اصدارها مرة واحدة، ولحنها «مكاوي»، وعادت مرة أخرى لتُغني بصوت سعاد حسني يوم 7 أكتوبر، «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، ثمَّ تحول إلى استعراض، قائلاً: «الغنوة اتعملت قبل أكتوبر بأيام قليلة، على إسماعيل ونبيلة قنديل زوجته، غنوا في 22 سبتمبر أي قبل الحرب بأيام قليلة، غنوا تمام يا دفعة».