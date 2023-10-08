عاجل.. قرار من لجنة الحكام ضد محمد معروف بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة بيريرا، استبعاد محمد معروف، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، عن إدارة مباريات الفريق الأبيض، بسبب الخطأ في واقعة طرد محمد عواد حارس الفارس الأبيض، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، لحساب الجولة الثالثة، من بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ65، «دوري نايل».

منع محمد معروف من إدارة مباريات للزمالك

ووفقًا لمصدر داخل لجنة الحكام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «ستجري معاقبة محمد معروف، بحرمانه من إدارة مباريات للزمالك لفترة طويلة، بسبب خطأه الفادح، بطرد محمد عواد حارس الزمالك، حيث ترى اللجنة أنه طرد غير مستحق».

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