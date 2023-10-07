طاقم VAR مباراة الزمالك والبنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن طرد عواد

يكشف «الوطن سبورت»، كواليس مثيرة في حديث محمد معروف حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مع طاقم الـ«var»، بشأن طرد محمد عواد، حارس مرمى الزمالك.

ووفقًا لمصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ « الوطن سبورت»: «طاقم حكام الفار الثنائي محمود عاشور، وأحمد توفيق طلب، طالبا محمود معروف حكم مباراة، بإلغاء قراره بطرد محمد عواد، بسبب ظهور لقطة إعادة تؤكد عدم وجود تلامس في الكرة بين عواد وبامبو مهاجم البنك» طالع التفاصيل من هنا.

معروف طالب بإعادة اللقطة من أكثر من زاوية

أضاف المصدر: «محمد معروف، طالب بإعادة اللقطة من جديد من أكثر من زاوية، وتمسك بقراره وفقًا للإعادة الخاصة بالكاميرا المتواجدة من الناحية اليمنى لدفاعات الزمالك، والتي تظهر وجود تلامس بين عواد وبامبو، ولكن جرى التأكيد على الحكم من قبل حكام الفار بأن الزاوية التي يراها خادعة، لكن حكم الساحة تمسك بقراره».