هزة أرضية بقوة 2.4 درجة تضرب وسط تركيا.. تعرف على بؤرتها

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 5 كيلومترات، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الأحد، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا، على مسافة 72 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وأشارت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن الهزة الأرضية وقعت كذلك على مسافة 11 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من نورهاك.