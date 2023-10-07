عاجل.. هزة أرضية تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، على عمق 5 كيلومترات، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم السبت، عبر موقعه الإلكتروني.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية، ضربت وسط تركيا، على مسافة 29 كيلومترا جنوب غرب قهرمان مرعش الواقعة جنوب البلاد.

وأضافت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا، وقعت على مسافة 80 كيلومترا، بين الغرب والشمال الغربي من مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد.