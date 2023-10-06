هزة أرضية تضرب وسط تركيا.. عمقها 5 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، فجر اليوم الجمعة،على عمق 5 كيلومترات، وفقا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا على مسافة 22 كيلومترا جنوب قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت كذلك على مسافة 58 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة غازي عنتاب الواقعة جنوب تركيا.