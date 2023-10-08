العريف أحمد حميدة يكشف لـ«الشاهد» تفاصيل تدمير أول دبابة أمام قسم الأربعين بالسويس

قال العريف أحمد حامد حميدة، أحد أبطال سلاح المهندسين بحرب أكتوبر، إنه وزميله ذهبا سيرًا على الأقدام للسويس، لكنهما وجدا ملجئًا، فقررا البقاء به حتى طلوع الفجر، لأنه كان ممنوع الدخول على زملائهم ليلًا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنهم قبل الفجر تحركوا ودخلوا الحي الأفرنجي بمحافظة السويس، ودخلوا الملجأ، وأول مرة كان يفكر في النوم من يوم 6 أكتوبر حتى 17 أكتوبر، نام على الأرض لمدة خمس دقائق، وبعدها علم أن الإسرائيليين في طريقهم للدخول للسويس.

وتابع أنه كان معه 4 قنابل يدوية، وبندقية رشاش أخذها من أحد الشهداء، وعندما وصل حي الأربعين، وجد في وجه القسم الأول دبابة، وجرى ضربها وتدميرها، ولم يكن معهم مدفعية ولا أر بي جي، وهذا بفضل الله.

يعد برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.