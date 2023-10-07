أبرز عناوين الصحف العالمية الصادرة يوم 7 أكتوبر 1973: المصريون يعبرون القناة

تحتفل مصر بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى عبور القوات المسلحة لقناة السويس وتدمير خط بارليف. لكن كيف تناولت الصحف العالمية خبر اندلاع الحرب على شاطئ قناة السويس؟

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، عبر موقعها الرسمي، عناوين الصحف العالمية في يوم 7 أكتوبر، الذي يوافق اليوم، وجاءت كالتالي:

نيويورك تايمز: المصريون يعبرون قناة السويس

عنونت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في صدارة عددها يوم 7 أكتوبر، قائلة «العرب والإسرائيليون يتقاتلون على جبهتين والمصريون يعبرون قناة السويس، ومعارك جيدة مكثفة.. الولايات المتحدة تطالب بوقف القتال، ومناشدات كسينجر لمنع المعارك بلا جدوى».

واشنطن بوست: حقق العرب نصرا نفيسا

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» في صدارة عددها «إن المصريين والسوريين يبدون كفاءة عالية وتنظيما وشجاعة، لقد حقق العرب نصرا نفيسا ستكون له آثاره النفسية.. إن احتفاظ المصريين بالضفة الشرقية للقناة يعد نصرا ضخما لا مثيل له تحطمت معه أوهام الإسرائيليين بأن العرب لا يصلحون للحرب».

ديلي تليجراف: غيرت مجري التاريخ

ونشرت صحيفة الديلي تلجراف البريطانية، ما جاء نصه «لقد غيرت حرب أكتوبر - عندما اقتحم الجيش المصري قناة السويس واجتاح خط بارليف- مجرى التاريخ بالنسبة لمصر وبالنسبة للشرق الأوسط بأسره».

التايمز: أثبت المقاتل العربي وجوده وقدراته

ونشرت صحيفة التايمز البريطانية «كانت الصورة التي قدمتها الصحافة العالمية للمقاتل العربي عقب حرب 67 هي صورة مليئة بالسلبيات وتعطي الانطباع باستحالة المواجهة العسكرية الناجحة من جانب العرب لقوة إسرائيل العسكرية وعلى ذلك يمكن أن نفهم مدي التغيير الذي حدث عقب أن أثبت المقاتل العربي وجوده وقدراته وكيف نقلت الصحافة العالمية هذا التغيير علي الرأي العام العالمي».