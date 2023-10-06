«الوطن» تعيد نشر مقالات كبار الكتاب المنشورة في أكتوبر 1973

أعادت جريدة «الوطن» نشر عدد من المقالات لكبار الكتاب في العدد الصادر لها غدا، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر 1973.

محاولة تصرف للموقف.. لمحمد حسنين هيكل

وجرى إعادة نشر مقالة للكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، والتي كانت بعنوان: «محاولة تصرف للموقف»، وجاءت فيها « .. لقد انطلقت الكتائب والألوية والفرق تشق طريقها وسط الخطر إلى الضفة الأخرى وعبرت أجزاء ضخمة من هذه التشكيلات فعلاً إلى الضفة الشرقية ولم تكن جسور العبور قد تم تركيبها، كان بالرجال شوق إلى الانطلاق، كانوا يشعرون أنهم تحملوا بما لا طاقة لهم به وبما لا ذنب لهم فيه، وقد أحسوا بالجرح فى أجسادهم وفى جسد مصر، وكأنهم أرادوا أن يؤكدوا، بما لا يدع مجالاً للظن، قدرتهم على القتال واستعدادهم له، وفى ثلاث ساعات من بعد ظهر السادس من أكتوبر 1973، ما بين الثالثة إلى السادسة مساء كانت مصر، وكانت الأمة العربية كلها، قد اجتازت «حائط الخوف».

مصر تنهي غربتها

كما أعادت نشر مقال لـ أحمد بهاء الدين، بعنوان: «مصر تنهي غربتها»، وجاء فيها: «لقد أنهى الرئيس السادات غربتنا الكبيرة بقرار أكتوبر 1973.. قرار ربما كان كلمة واحدة ولكنه خلاصة لكل الآلام العظيمة والآمال الكبيرة المختزنة منذ سبع سنوات.. وقد أنهت قواتنا المسلحة غربتنا بالطريقة الفذة التى نفّذت بها القرار.. إنهم هناك تحت اللهب والنار وكأنهم حملوا الغبار الثقيل إلى العدو: السماء تنقشع كلها فى لحظة واحدة عن وجه مصر الحقيقى».

الله.. الوطن.. الشرف

كما أعادت الجريدة نشر مقال رأي لـ أحمد بهجت، بعنوان: «الله.. الوطن.. الشرف»، وكتب فيها: « شكراً للأمة العظيمة التى استطاعت، رغم قسوة الظروف، أن تصنع قائداً له حكمة أنور السادات وله جوهره.. أما ضباط الجيش وجنوده فليس لدينا شكر نسوقه لهم.. إنهم فى نهاية الأمر أرواحنا التى تحارب من أجلنا.. وهم أعز علينا الآن من الروح وأغلى».

كما أعادت نشر خطاب الرئيس محمد أنور السادات أمام مجلس الشعب في 16 أكتوبر 1973.