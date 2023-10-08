ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ300 وإصابة 1590 آخرين كتب: نرمين عفيفي 01:19 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023 صاروخ-صورة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن الصحة الإسرائيلية أعلنت ارتفاع عدد القتلى إلى 300 قتيل، و1590 مصابا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «شكري» ووزير الخارجية الأمريكي يناقشان الأوضاع الأمنية المتدهورة في غزة الصحة الفلسطينية: 232 شهيدا و1700 مصاب في غارات إسرائيلية على غزة «الخارجية»: نأمل من مجلس الأمن التعامل بمسؤولية مع أحداث غزة ظلام دامس في غزة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلى بقطع إمدادات الكهرباء غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال صواريخ غزة بقلم نرمين عفيفي