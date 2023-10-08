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ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ300 وإصابة 1590 آخرين

كتب:

نرمين عفيفي
01:19 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
صاروخ-صورة أرشيفية

صاروخ-صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن الصحة الإسرائيلية أعلنت ارتفاع عدد القتلى إلى 300 قتيل، و1590 مصابا.

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