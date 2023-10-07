الصحة الفلسطينية: 232 شهيدا و1700 مصاب في غارات إسرائيلية على غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة منذ ساعات الصباح إلى 232 شهيدًا، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» عن مصادر فى مُستشفيات القطاع أن هناك نحو 1700 مصاب، جروح بعضهم خطيرة، وهو ما يرجح ارتفاع حصيلة الشهداء، ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل.

قصف مستمر على غزة

كان الطيران الحربى الإسرائيلى قصف فى وقت سابق الليلة برجين شاهقين فى قطاع غزة، ما أدى إلى انهيارهما تماما، وردت حركة «حماس» بإمطار تل أبيب ومحيطها بوابل من الصواريخ.