«الخارجية»: نأمل من مجلس الأمن التعامل بمسؤولية مع أحداث غزة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنَّه حان الوقت لكي يتعامل مجلس الأمن مع القضية بمفهوم التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وتشجيع الأطراف للعودة إلى المفاوضات والتهدئة وإيجاد دور في نهاية النفق للخروج من هذه المأساة وحالة الاحتقان التي يمر بها من فترة طويلة.

أبو زيد: مواقف متباينة لمجلس الأمن تجاه التصعيد بالأراضي المحتلة

وأضاف «أبو زيد»، في مداخلة هاتفية له لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه متوقع مواقف متباينة لـ مجلس الأمن تجاه هذا التصعيد، ومن الوارد إدانة الجانب الفلسطيني دون التعامل مع الجانب الآخر، ولكن سامح شكري خلال اتصاله مع «بلينكن» اليوم، أكد على ضرورة ألا ينسى المجتمع الدولي الهدف الأسمى والأساسي بإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية على أساس تسوية شاملة وعادلة، وعلى أساس الشرعية الدولية.

مصر حذرت على مدار أشهر من خطورة التصعيد

وتابع المتحدث باسم الخارجية، أنَّ مصر حذرت على مدار أشهر طويلة من خطورة التصعيد والاقتحامات والأعمال الاستفزازية الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وضد المدن والحقوق الفلسطينية، ويجب أن نتذكر أن هذه الأعمال هي التي أدت إلى ما وصلنا إليه اليوم، من عنف خطير يزهق أرواح المدنيين من الجانبين.

وأوضح أن الاتصالات التي أجرتها مصر استهدفت بالأساس ضمان أن يتعامل مجلس الأمن مع الوضع بمسؤولية وفي إطار الحفاظ على الحقوق الفلسطينية.