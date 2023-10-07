ظلام دامس في غزة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلى بقطع إمدادات الكهرباء

تعطلت جميع الخطوط الكهربائية التى تغذى مناطق قطاع غزة، من داخل أراضى الـ48، بشكل كامل مساء اليوم السبت، بسبب العدوان الإسرائيلى المتواصل على القطاع الفلسطيني منذ ساعات الصباح الباكر.

ظلام دامس

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» بأن مختلف مناطق قطاع غزة تعيش فى حالة ظلام دامس، بسبب تعطل كل الخطوط الكهربائية المغذية للقطاع من داخل أراضى عام 1948.

محطة توليد الكهرباء

وأوضحت أن الاعتماد الحالى لقطاع غزة هو من خلال محطة التوليد الكهرباء الوحيدة بواقع طاقة قرابة (60) ميجاوات، الذى انعكس بشكل مباشر على جدول التوزيع الكهرباء للسكان، حيث أصبحت الإمدادات (4) ساعات وصل خلال اليوم.

العمل على استقرار التيار الكهربائي

وتعمل طواقم الكهرباء بشكل مكثف للمحافظة على استقرار التيار وتوفيره بالقدر المتاح مع التأكيد بأنها تعاملت مع عشرات إشارات الصيانة.

وتقدر طاقة الخطوط المعطلة بـ(120) ميجاوات، مما سيفاقم العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، والتأثير على أغلب القطاعات الحيوية فى غزة ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحى والخدمات العامة، حيث تشير الوكالة إلى أن نسبة العجز الكهربائى وصل لقرابة (80%).