ماذا يعني احتفال المثلوثي بتقبيل حذاء شيكابالا؟.. ليست المرة الأولى

في قانون كرة القدم، الاحتفال بالأهداف يمثل جزء من متعة اللعبة الأكثر شعبية في العالم، إذ تحمل دائمًا بين طياتها حكايات صنعت من أجلها الاحتفالات داخل الملعب، لكن تلك المرة لم يمر احتفال حمزة المثلوثي لاعب الزمالك، مع صديقه محمود عبدالرازق شيكابالا بعد هدفه في شباك البنك الأهلي، مرور الكرام.

اللقطة لم تكن وليدة الصدفة أو من اختراع المثلوثي، بل شهدتها العديد من المباريات، سواء داخل مصر أو خارج القارة بالكامل، وتعني تقدير وامتنان للاعب الذي سجل هدفًا أو أكثر لينقذ فريقه، والمفارقة أن أبرز تلك الحالات كانت في الزمالك أيضًا، عام 2010 أثناء احتفال لاعبي إنبي بالهدف الثالث في شباك الفارس الأبيض، بعدما قبل ديفونت حذاء زميله وصانع الهدف، وليد سليمان، خلال منافسات الدوري المصري.

عام 2019 في الدوري السعودي، قبل البرازيلي لويس جوستافو، لاعب الفيصلي السعودي، حذاء مواطنه ويليام دي أوليفيرا، الذي سجل هدفًا في مرمى داماك في دوري محمد بن سلمان المحترف للأندية.

الأمر تكرر في إسبانيا بمواقف ومناسبات مختلفة، وتحديدًا في 2017، عندما قبل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس حذاء زميله إيسكو، عندما احتفل بالهدف الذي سجله الأخير في مرمى جيرونا في الدوري الإسباني، وفي 2018، عاد المشهد ليعيد ذاته مع الثاني مجددًا، وذلك بعد تسجيل إيسكو هاتريك بقميص منتخب إسبانيا أمام الأرجنتين.

الزمالك يعاني الأمرين منذ بداية الموسم، بسبب المشكلات التي ازدحمت، سواء من نتائج سيئة أو إيقاف قيد، أو مديونيات وغيرها، لذلك الانتصار يحمل مذاقًا محتلفًا، خاصة أنه جاء بقدم المنقذ محمود عبدالرازق شيكابالا في الوقت القاتل، ليمنح القائد فريقه 3 نقاط ثمينة، ما جعل المثلوثي يتحرك نحوه ويرفع حذاءه من أجل تقبيله على تسجيل الهدف.

«اللقطة غير مناسبة .. اعتذر».. هكذا خضع المثلوثي لضغوطات الجماهير، التي نددت بالتصرف الذي قام به، واعتذر بعد تصويره في لقطة مثيرة للجدل، وهو يقبل قدم زميله محمود عبد الرازق «شيكابالا»، بعد تسجيله هدفا قاتلا ضد البنك الأهلي، وكتب عبر إنستجرام: «بالنسبة للقبلة التي قمت بها احتفالا بالهدف، كانت قبلة فجائية بسبب الحماس والفرحة، لم أدرك ما قمت به، اللقطة غير مناسبة.. أعتذر».