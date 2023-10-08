استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب نابلس

استشهد شاب فلسطيني يدعى أحمد عاطف العواودة «19 عاما»، برصاص الاحتلال، فجر اليوم الأحد، قرب دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما أعلنه مصدر طبي في مستشفى رفيديا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن الشهيد العواودة من بلدة دورا في الخليل، ليرتفع حصيلة شهداء في الضفة الغربية المحتلة برصاص القوات الإسرائيلية خلال 24 ساعة إلى 7 شهداء.

وفجر أمس الأول الجمعة، استشهد الشاب الفلسطيني، لبيب محمد لبيب ضميدي، البالغ من العمر «19 عاما»، بهجوم نفذه عشرات المستوطنين، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.