طيران الاحتلال يستهدف برجا سكنيا بغزة كتب: نرمين عفيفي 06:34 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023 طيران الاحتلال أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن طيران الاحتلال استهدف منذ قليل، برجا سكنيا بالقرب من مستشفى الوفاء بغزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «وفا»: سلسلة غارات إسرائيلية على عدد من البنايات والمواقع في قطاع غزة قطع الكهرباء والمياه عن غزة بالتزامن مع القصف ظلام دامس في غزة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلى بقطع إمدادات الكهرباء «الخارجية»: نأمل من مجلس الأمن التعامل بمسؤولية مع أحداث غزة غزة الاحتلال بقلم نرمين عفيفي