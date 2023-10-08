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جيش الاحتلال يهدد الفلسطينيين عبر رسائل نصية

كتب:

نرمين عفيفي
06:56 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال بشير جبر مُراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن فلسطينيين بمنطقة بيت حنون استقبلوا رسائل الاحتلال الإسرائيلي، عبر هواتفهم المحمولة، بإخلاء منازلهم قبل قصفها.

وشدد مُراسل القناة، على أن الرسائل التي استقبلها الفلسطينيون أثارت حالة من الرعب والفزع لديهم، ولا يعرفون أين يذهبون الآن؟، خصوصًا في ظل عدم وجود مخيمات إيواء ومراكز حماية، مُشيرًا إلى أنَّ مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية لقطاع غزة عن طريق "قنابل الإنارة".

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