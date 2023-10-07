جومانا مراد تدعم فلسطين: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم»

دعمت الفنانة جومانا مراد، أهل فلسطين بعد الحركة التي نفذها كتائب القسام أحد أذرع حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من الإسرائيليين.

وقالت جومانا عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: إن ينصركم الله فلا غالب لكم.

إصابة 545 إسرائيليًا

يُذكر أنَّه صباح اليوم نفذت حركة حماس عملية شملت إطلاق صواريخ وتسلل عدد منها إلى داخل أراضي إسرائيل وجرى إصابة 545 إسرائيليًا.

يذكر أن الفنانة جومانا مراد شاركت مؤخرا في بطولة فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي وإسلام ابراهيم، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل.