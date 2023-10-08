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وليد توفيق يدعم الشعب الفلسطيني: «قلوبنا مع فلسطين الحبيبة»

كتب:

ياسمين محمود
01:52 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
وليد توفيق

وليد توفيق

دعم الفنان وليد توفيق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الشعب الفلسطيني، بعد الحركة التي نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب وليد توفيق: «قلوبنا مع أهلنا في فلسطين الحبيبة، اللهم انصرهم وارحم شهدائنا في غزة الصمود»

هجوم الفصائل على إسرائيل

يُذكر أنَّه صباح اليوم، نفذت الفصائل الفلسطينية عملية شملت إطلاق صواريخ، وتسلل عدد منها إلى داخل أراضي إسرائيل.

تكريم وليد توفيق في مصر

ومن الجدير بالذكر، أن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، كرم الفنان وليد توفيق، تقديرا لمشواره الفني الكبير.

وقال وليد توفيق خلال تكريمه من نقابة الموسيقيين، إنه سعيد بهذا التكريم، مؤكدا أنه جرى تكريمه من أماكن كثيرة، لكن التكريم المصري له مكانة خاصة عنده.

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