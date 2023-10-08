تداول 8 آلاف طن بضائع و419 شاحنة في مواني البحر الأحمر

كشف المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وجرى تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و419 شاحنة و55 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و187 شاحنة و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 232 شاحنة و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء أمس العبارة أمل، وشهد ميناء نويبع تداول 1380 طن بضائع و148 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آيلة، وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 855 راكبا بموانيها.