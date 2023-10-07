تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و398 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن 7 سفن متواجدة على أرصفة موانيها، مشيرة إلى تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و398 شاحنة و192 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للهيئة، شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و260 شاحنة، و175 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 138 شاحنة و17 سيارة.

استقبال العبارة «أمل»

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة «أمل»، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت العبارة «أمل»، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و129 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن، هي «آيلة»، و«بريدج» و«سينا»، وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة «إنجي»، وعلى متنها 4 آلاف طن حديدة متجهة للسودان.

ووفق البيان، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1021 راكب بموانيها.