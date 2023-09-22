وزارة النقل تعلن مد 4 خطوط سكك حديدية جديدة للربط مع الموانئ

تتواكب خطط تحديث قطاع النقل في مصر، سواء بتحديث الموانئ أو الطرق أو وسائل النقل وغيرها، مع مستهدفات زيادة الاستثمارات والتصدير وتعزيز حركة التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان فعالية حركة التجارة، وهو ما يظهر بوضوح في عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا لتوفير البنية التحتية اللازمة لعمل المصانع، وبما يسهم في الوقت ذاته في توفير آليات جديدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

مصر تمتلك أحد أقدم خطوط السكك الحديدية

في تصريحات جديدة لوزير النقل، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد أن مصر تمتلك أحد أقدم السكك الحديدية في العالم، يبلغ طولها 10 آلاف كيلو، بدأت عام 1856 بخطين هما «القاهرة - الإسكندرية» و«القاهرة - السويس».

أضاف وزير النقل، أنه يجري حالياً العمل على رفع كفاءة وتجديد السكة الحديد سواء بالتغيير أو تجديد المحطات أو تحويل نظم الإشارات إلى إشارات كهربائية بدلاً من الميكانيكية، موضحاً أنه يجري إنشاء وصلات جديدة «خطوط جديدة» للربط مع الموانئ، منها 3 وصلات رئيسية.

الخط الأول

أولى الوصلات أو الخطوط الجديدة وصلة لميناء جرجوب البحري بطول 40 كيلو، فيجري ربطه بخط سكة حديد «إسكندرية - مطروح - السلوم» في منطقة سملا.

الخط الثاني

ثاني هذه الوصلات، بطول 62 كيلو من الربوكي حتى بلبيس لربط الميناء الجاف في العاشر من رمضان بالروبيكي، بخط سكك حديد «القاهرة - السويس» أو من العاشر من رمضان إلى بلبيس، للربط مع باقي السكك الحديدية: «خط سكك حديد «القاهرة - السويس» للوصول لميناء السخنة وخط سكك حديد «بلبيس - الإسماعيلية - بورسعيد» مع ميناء بورسعيد.

الخط الثالث

الوصلة الثالثة من السادات لكفر داوود طولها 35 كيلو لربط المنطقة الصناعية في مدينة السادات بشبكة السكك الحديدية في منطقة المنوفية ومنطقة كفر داوو.

الخط الرابع

الوصلة الرابعة من المناشي حتى 6 أكتوبر بطول 60 كيلو من خط «القاهرة - الإسكندرية» مروراً بمحافظة البحيرة والمنوفية للربط بمنطقة ميناء الإسكندرية والقباري وهي وصلة جديدة.