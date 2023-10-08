«وفا»: مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عدد من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها في محيط الأقصى، ومنعت المصلين ممن تقل أعمارهم عن 55 عاما من دخوله.