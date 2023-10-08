«الدفاع المدني الفلسطيني»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر بكل الأشكال في غزة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إننا في غزة نعيش أجواء حرب مع الاحتلال الإسرائيلي، كما أن هناك استهدافات في كل مكان على مدار الساعة حتى على مدار الدقيقة.

استهدافات لمنازل وأبراج وسيارات

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك استهدافات لمنازل وأبراج وسيارات وأي تجمع، قائلًا: «أي شيء يتحرك داخل قطاع غزة يتم استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي».

وتابع: «منذ بداية الحرب أمس، والأجواء في غزة ملبدة بالطائرات الحربية بكل أشكالها، ولا يخلو شارع من قطاع غزة من وجود شهيد أو مصاب، كما أن الاحتلال يرتكب المجازر بشتى أشكالها في غزة في هذه اللحظات».

استهداف عائلات

وأكمل: «حينما نتحدث عن برج كامل يتم استهدافه، واستهداف عائلات، وانتشال عائلة بالكامل من تحت الأنقاض عددها نحو 16 أو 17 شهيدا من تحت الأنقاض وما زال انتشال الشهداء من تحت الانقاض، ومشاهد مؤلمة نتيجة الإجرام».

وأوضح أنه على المستوى الشعبي فهناك فرح كبير للمواطن الغزي نتيجة ما حدث أمس والحالة البطولية والإنجاز البطولي الذي حققتها المقاومة، ودخول المناطق المحتلة، وأسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين وأسر عدد كبير منهم، وكل ما حدث داخل القطاع مقابل ما حدث أمس.