حزب الغد: ما يحدث في غزة جريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي

استنكر إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، مؤكدا أن مثل هذه الانتهاكات تمثل تعديًا وانتهاكًا صارخًا على كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأكد «إسماعيل»، في بيان، اليوم الأحد، أن هذه الانتهاكات تعتبر بمثابة جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، ويمثل وحشيتهم وعدم إنسانيتهم.

وطالب سكرتير عام حزب الغد، بضرورة وجود تحرك عاجل من جامعة الدول العربية لاتخاذ موقف حاسم وفوري من الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، حتى يتم وقف هذه الانتهاكات المستمرة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

موقف الأمم المتحدة

كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة الإعلان عن موقفها تجاه هذه الوحشية الإسرائيلية، التي تتنافى مع كل مواثيق حقوق الإنسان وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين، مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات رادعة من جانب الأمم المتحدة جاه هذه البلطجة الإسرائيلية التي تمارس كل جرائمها ضد الفلسطينيين العزل بدون أي رادع.