الخبير العسكري هشام الحلبي: إسرائيل حاولت تدمير طائراتنا على الأرض في 1973 ولم تنجح

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن إسرائيل خططت لضرب الطائرات المصرية على الأرض خلال حرب أكتوبر المجيدة باستخدام عدد ضخم من الطائرات، لكن يقظة المقاتل المصري، واحترافيته صدمتهم، ولم يتمكنوا من تدمير طائرة واحدة على الأرض مثلما حدث في هزيمة عام 1967.

القوات الجوية

وأضاف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن القوات الجوية كانت عقبة أمام إسرائيل في استهداف قواتنا، نظرًا لتأمينها سماء مصر، ومسرح عمليات القوات المسلحة، لذا حاولت تحييدها عبر ضرب القواعد والمطارات المصرية على الأرض، ليتم التخطيط لاستهداف المطارات المصرية وطائراتها على الأرض.

معركة المنصورة الجوية

وأوضح مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن إسرائيل حشدت 120 طائرة لضرب مطارات الدلتا والطائرات على الأرض يوم 14 أكتوبر 1973، فيما يُعرف بـ«معركة المنصورة الجوية»، وتم صد الـ120 طائرة، بـ60 طائرة مصرية نظرًا لليقظة العالية والتدريب الجيد.

وأشار إلى أن معركة المنصورة الجوية تُصنف باعتبارها أطول اشتباك جوي في العالم، والتي استمرت 53 دقيقة كاملة، تم تدمير 17 طائرة للعدو خلالها، و4 طائرات مصرية، وفشلت الضربة المخططة منهم تمامًا، ولم يتم تدمير أي طائرة على الأرض أو مطارات مصرية.

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي تعجب من زيادة عدد الطائرات المصرية المتصدية له عن المتوقع، وكانت الحقيقة أن الطائرات المصرية اشتبكت معهم، وهبط بعضها ومون بالطائرات والسلاح، وطار ليشتبك معهم مرة أخرى.

وشدد على أن المقاتل المصري، والإعداد والتجهيز والتخطيط الجيد هم السبيل لضمان التفوق المصري دومًا، مع البحث عن حلول غير تقليدية للمشاكل شديدة التعقيد.