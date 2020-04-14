لواء طيار يكشف سبب تدريس معركة المنصورة الجوية بكليات العالم العسكرية

حكى اللواء طيار سمير عزيز ميخائيل تفاصيل معركة المنصورة الجوية وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال ميخائيل إن المعركة استمرت لـ53 دقيقة بسبب الموجات المتتالية من الهجوم الصهيوني الذي بدأ بطائرات الفانتوم وبعدها طائرات الميراج لتأمين انسحاب الفانتوم بعد أداء مهمتها التدميرية في تدمير منطقة الدلتا والمطارات الموجودة فيها خاصة مطار المنصورة والذي سبب أرقا للعدو آنذاك.

وأكد ميخائيل أن طائرات العدو كانت أعلى تسيلحا وأعلى تكنولوجيا وأنهم تمكنوا من استخدام طائرات ميج 21 للتفوق على الطائرات الفانتوم والميراج وإسقاطها.

وأشار ميخائيل إلى أن طول المعركة هو سبب تدريسها في أغلب الكليات والمعاهد العسكرية الجوية حول العالم لأنها استمرت لـ53 دقيقة.

وأوضح ميخائيل أنه تعرض للإصابة وأصيب بكسر في الظهر وذهب للمستشفى وبكى بعدما اشتبك زملائه مع العدو وهو في المستشفى وطالب من الطبيب السماح له بالذهاب للوحدة ولكنه رفض.

وكشف ميخائيل عن بعض المشاهد التي ظهرت في فيلم الممر وأنه كان البطل الحقيقي لهذه المشاهد عام 67 لافتًا إلى أنه هو الذي ارتقى المدفع لاطلاق النار على طائرة إسرائيلية وأن الطائرة قصفت المدفع وقفز قبل أن يصاب وأنه رأي طائرة عن قرب وأطلق النار عليها من طبنجته الـ9 مل وجائت عينه في عين الطيار الذي عاد مرة أخرى لاستهدافه ولكنه احتمى بأحد الجدارن بعدما كانت الطلقات على بعد 30 سم منه لافتًا إلى أن هذا المشهد الذي قام به الفنان محمد فراج.

جريت وسبقت والطلقات 30 سم مني وقزح في الحيطة وجت في الممر الولد اللي في الممر "محمد فراج"