المطرب العالمي إد شيران يختتم حفلات 2023 في لندن الشهر المقبل

حقق النجم العالمي إد شيران، من خلال فيديو كليب أغنيته الجديدة «American Town» نحو مليون مشاهدة، بعد طرحه الأسبوع الماضي على يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية والموسيقية، وهي من ألبوم «Live Acoustic».

حفلان لـ إد شيران نوفمبر المقبل في لندن

ويستعد إد شيران، لإحياء حفلين غنائيين في قاعة ألبرت الملكية بلندن يومي 18 و19 من شهر نوفمبر المقبل، وحسب ما ذكرت الجهة المنظمة للحفلين تم بيع تذاكرهما بالكامل.

أغاني ألبوم Autumn Variations

ويقدم النجم العالمي إد شيران، في هذه الحفلات المقررة الشهر المقبل، عددا من أغاني ألبومه الجديد «Autumn Variations»، ويختتم «شيران» في هذا الشهر حفلاته لعام 2023 في المملكة المتحدة، ليستعد لنشاطه الفني للعام المقبل 2024.

14 أغنية في الألبوم

ويضم ألبوم إد شيران Autumn Variations نحو 14 أغنية، والتي اقتبس كلماتها من خلال قصص وحكايات حقيقية لعدد من أصدقاءه، وعمل على ترجمتها في أغانيه، ومنذ 9 أيام طرح فيديو كليب أغنية «American Town» على موقع يوتيوب وتجاوزت مليون مشاهدة بخلاف المنصات الموسيقية.