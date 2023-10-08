القصة الحقيقية لفيديو هروب المستوطنين الجماعي في الصحراء.. 500 مفقود

نشر المركز الإعلامي في فلسطين، مقطع فيديو يرصد لحظة هروب جماعي لمستوطنين إسرائيليين بعد اقتراب عناصر من حركة حماس الفلسطينية، من مكان إقامتهم لحفل في غلاف غزة، وتحديدا بالقرب من مستوطنة أوريم في صحراء النقب جنوبي إسرائيل.

القوائم بدأت تنتشر مساء السبت بأسماء الحاضرين

وتفاجأ المستوطنون البالغ عددهم 500 شخص، بالصواريخ ونيران عناصر حركة حماس صباح أمس السبت، إذ ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن مقاطع الفيديو بعنوان «هروب جماعي»، التي انتشرت أمس، وتظهر المستوطنين يركضون ويصرخون في اتجاهات مختلفة، تحدثت تقارير عن مئات المفقودين بعد فرارهم من الحفلة الموسيقية، الذي كان يقام قرب قطاع غزة.

وأشارت التقارير، إلى أن القوائم بدأت تنشر مساء السبت بأسماء الحاضرين الذين ما زالوا مفقودين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتوي إحداها على أكثر من 500 اسم.

يذكر أن الحفلة الموسيقية سالفة الذكر أقيمت للاحتفال بعيد العرش اليهودي، وبدأت الساعة 11 من مساء الجمعة، واستمر حتى صباح أمس السبت، الذي شهد دوي صفارات الإنذار، في كامل منطقة غلاف قطاع غزة الفلسطيني للتحذير من هجوم صاروخي، جاء ذلك في أعقاب إطلاق حركة حماس رشقات صاروخية مُكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المُحتل.