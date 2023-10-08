أحداث فلسطين.. ماذا حدث خلال 24 ساعة من «طوفان الأقصى»؟ (فيديو)

أطلقت حركة حماس الفلسطينية في غزة عملية «طوفان الأقصى»، فجر أمس، مع إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، ليرد جيش الاحتلال ببدء عملية عسكرية على القطاع الفلسطيني.

256 شهيدا فلسطينيا و300 قتيل إسرائيلي

وأسفرت الغارات التي شنّها جيش الاحتلال على قطاع غزة، مساء أمس، عن استشهاد 256 فلسطينيًا بينهم 20 طفلًا، وإصابة 1788 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة القتلى جراء عملية «طوفان الأقصى» إلى 300 والجرحى إلى 1864 منهم 19 موت سريري، و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وقُتل رئيس المجلس الإقليمي للمناطق الحدودية الإسرائيلية شمال شرقي قطاع غزة، خلال تبادل إطلاق النار مع فلسطينيين، حسب ما أعلن المجلس الإسرائيلي، اذلي أكد في بيان: «قُتل رئيس المجلس الإقليمي عوفير ليبشتاين، خلال تبادل إطلاق نار»، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

أبو مازن: أوجه بحماية الفلسطينيين في كل مكان

من جهة أخرى، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بـ«حماية الفلسطينيين في كل مكان»، وأضاف أنّ الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه ضد أي عدوان من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

طوارئ وانقطاع التيار الكهرباء في إسرائيل

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، حالة الطوارئ الوطنية في جميع أنحاء إسرائيل، وأمر بتجنيد جميع المتطوعين من شرطة الاحتلال، مع انقطاع التيار الكهربائي عن شبكة الكهرباء في جنوب إسرائيل، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

اختباء المستوطنون في الملاجئ

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول الانتشار في المستوطنات الحدودية لقطاع غزة، ولم يتمكن بعد من السيطرة على أي من المواقع التي يتسلل منها عناصر حركة حماس إلى جنوب إسرائيل، ولا يزال المستوطنون في الملاجئ وأفادوا بعدم وجود قوات أمن إسرائيلية أو طاقم طبي متاح في الموقع.

الاحتلال يعطل الدراسة في مدارس القدس

وفي سياق متصل، عطلت سلطات الاحتلال المدارس في القدس ووسط وجنوب إسرائيل، ودعت خدمات الإنقاذ التابعة لنجمة داود الحمراء، التابعة للاحتلال إلى التبرع بالدم في جميع أنحاء إسرائيل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوعد حماس

من جانبه، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالانتقام من حماس بعد أن شنّت الحركة الفلسطينية المسلحة هجومًا مباغتًا، أمس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 إسرائيليًا واحتجاز العديد من الإسرائيليين.

وتابع أنّ ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل، مضيفًا أنّ الجيش الإسرائيلي سيستهدف كل مواقع حماس في غزة وقادة الحركة، مستخدمًا كل قدراته لتدمير قدرات حماس.